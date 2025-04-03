龍吟虎嘯：非同一般的聯合演練

解放軍近日展開的大規模陸海空、火箭軍圍台聯合演訓，非同一般，隨時一舉「武統」，完成祖國統一的意味極濃。這次圍台聯演最初沒有公布「代號」，大陸軍方認為，這說明解放軍已將相關演練常態化，是家常便飯。柳某認為，恐怕還有深意——這等規模聯合演練不設「代號」，更方便隨時轉演為攻，一舉拿下台灣。

解放軍東部戰區宣傳今次聯演，製作主題海報，標題為「進逼」，意味解放軍攻下台灣已愈踩愈深，步步抵近，衝破台軍的所謂「防守紅線」。為此，解放軍今次重點演練奪取綜合制權，對海對陸打擊，對要域要道封控，出動數十架次戰機、轟炸機，在干擾機、加油機支援下，向台海與台島南北西端進逼。

此外，解放軍毫不掩飾對「台獨」頭目和「指揮機構」斬首意圖，東部戰區發布名為「除妖除魔」影片中，首次出現台北市貌，可見101大樓以及台灣地區領導人辦公地點附近的漢口街，還顯示解放軍利用北斗衞星定位，模擬發射導彈的精準打擊能力，並在名為「殼」的漫畫中，把賴清德化為一條綠色的蟲。而大陸媒體亦公開了演練中多款新型武器，包括剛於去年珠海航展亮相的殲35隱形戰機、國產大型無人作戰艇虎鯨號等。

就在解放軍今次聯演前夕，台灣空軍司令部發布名曰「天龍操演」的戰術總驗收，公布幻影2000戰機、E2K空中預警機等軍機演練畫面，台灣陸軍也在當日實施夜間實彈射擊訓練，「展示炮兵部隊全天候作戰能力」。兩岸兩相比較下，全世界都知道，台灣根本沒得打，若敢頑抗，只能死路一條。

今次解放軍圍島聯演，還像去年「聯合利劍B」般，大陸派出多支海警艦艇編隊圍繞台灣執法巡查。這一舉動警告，大陸攻台、「武統」台灣是中國內政，外國勢力不得干預，無論開戰與否，中國海警艦艇都可檢查出入台海、台島船隻，抓捕不法分子，扣留船隻，必要時封鎖台灣全島。