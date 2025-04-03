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捲電車底受傷 韓女自行爬出

【本報訊】昨日上午11時許，一名24歲南韓籍女子在中環德輔道中80號中環街市對開，意外被一輛西行的電車車尾撞倒。女事主一度被困車底手部受傷，其後自行爬出待援。
救援人員接報趕至，替其敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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