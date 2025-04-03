經營「毒品士多」 公屋檢值700萬貨

藏可卡因太空油煙彈 拘2無業男 香港海關早前根據線報及經調查後，於前日在黃大仙區進行反毒品行動，期間截查一名無業青年，在其行李箱內檢獲多種毒品。該青年隨即被押解至附近一公屋搜查，結果再檢獲包括「太空油」煙彈等毒品及包裝工具，同時拘捕單位內一名中年無業漢。海關相信行動已搗破一個懷疑毒品分銷中心，案中檢獲的毒品總值共約700萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

前日海關人員在黃大仙區進行反毒品行動，期間在一公共屋邨，截查一名形迹可疑青年，並在其手持的行李箱內，檢獲約1.1公斤懷疑霹靂可卡因、約一公斤懷疑可卡因、1,500粒懷疑搖頭丸、約100克懷疑搖頭丸粉末，以及102支懷疑含有大麻油的電子煙裝置，海關人員隨即拘捕該名青年。

涉不法罪行 可被收回單位 其後，海關人員押解該名青年前往他在附近居住的公屋單位搜查，並在單位內再檢獲129粒懷疑「太空油毒品」煙彈、約5公斤懷疑可卡因、約200克懷疑霹靂可卡因、80支電子煙裝置和一批懷疑毒品包裝工具。同時，關員在單位內拘捕另外一名54歲男子。兩名被捕男子俱報稱無業，案中檢獲的毒品總市值約700萬元。

海關提醒市民，切勿利用公屋單位販毒或進行其他不法行為，若經調查後，有關公屋單位涉及不法罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。若公屋租戶違反租約，有關公屋單位可能會被收回，後果十分嚴重。海關又呼籲年輕人，不法分子試圖美化毒品的名字，把依托咪酯放入煙彈內，向年輕人稱是太空油，企圖淡化其禍害，令人沉淪毒海。本案中，海關人員發現被捕人士利用公屋單位經營「毒品士多」，除了可卡因、搖頭丸、大麻等這些常見毒品，亦包括新興的太空油毒品。因此年輕人應拒絕接觸太空油毒品。