議員促放寬食肆公交限制 促進寵物經濟
【本報訊】社會上日趨關注寵物共融。議員昨在立法會口頭質詢政府會否因應實際情況和借鑑海外經驗，研究放寬相關限制，讓寵物可進入食肆和公共交通工具，以促進寵物產業經濟的發展；亦有議員留意到近期有多個地點發現懷疑毒餌，恐怕對寵物不利。政府官員指明白多年以來社會文化有所改變，當局會參考其他地區的做法並作出調研，審慎研究有否空間放寬相關限制。至於殘酷虐待動物，政府一直都有進行積極的跟進工作。
議員陳曼琪指本港寵物友善政策仍有很大的優化空間，關注政府會否制訂寵物友善食肆發牌制度及配套保險方案、試行開放戶外用餐區讓寵物進入，以及按食肆面積、室內外空間或犬型實施分級准入制度。
稱須考慮衞生環境因素
環境及生態局副局長黃淑嫻回應指食環署不時接獲有關食肆容許帶同寵物入內的投訴；惟不少市民希望帶同寵物到食肆用膳，政府檢視能否放寬寵物進入食肆的限制時需考慮不同的因素，包括公眾衞生、食肆營運環境等。當局正與食環署就其他地區做法作調研，審慎研究有否空間放寬相關限制。
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