議員促放寬食肆公交限制 促進寵物經濟

【本報訊】社會上日趨關注寵物共融。議員昨在立法會口頭質詢政府會否因應實際情況和借鑑海外經驗，研究放寬相關限制，讓寵物可進入食肆和公共交通工具，以促進寵物產業經濟的發展；亦有議員留意到近期有多個地點發現懷疑毒餌，恐怕對寵物不利。政府官員指明白多年以來社會文化有所改變，當局會參考其他地區的做法並作出調研，審慎研究有否空間放寬相關限制。至於殘酷虐待動物，政府一直都有進行積極的跟進工作。