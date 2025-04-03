雪藏3港將斷資助 空手道總會賠156萬

【本報訊】曾獲中國香港空手道總會推薦成為精英運動員的羅展鵬，於2015年被逐出其所屬的道場，羅雖然後來加入另一個新道場，但被空手道總會「雪藏」和撤回推薦，結果失去精英運動員的資助。羅展鵬就事件向總會索償逾約230萬元損失。另外，兩名空手道精英運動員因換道場，同樣遭總會「雪藏」4個月，失去訓練資助，入稟高院索償共約45萬元。法官歐陽浩榮昨日就3宗申索案頒判詞，裁定羅展鵬等3人勝訴，下令總會向3人共賠償約156萬元。

3案被告均為中國香港空手道總會有限公司。其中一案原告是羅展鵬，他索償逾230萬元損失。入稟狀指，他於2009年獲被告推薦成為精英運動員。至2015年，拳剛會空手道香港本部終止羅的會籍，被告其後也撤回推薦。羅隨即加入另一屬會，但遭被告「雪藏」，並一直未能取回精英運動員的地位。另外兩案原告分別是女空手道運動員羅心汶（由母親張桃英代表）和舒晴（由父親舒展鵬代表），兩人分別索償約30萬元和15萬元。

官指限制轉會屬越權 就提出轉會後實施4個月「冷凍期」的措施，法官認為，為推廣並發展空手道運動和精神，讓運動員自由選擇道場及師傅是相當重要。惟冷凍期政策卻限制精英運動員「轉會」，令他們難以選擇其屬意的道場。法官指政策真正的目的，是保護武館決策人，這跟空手道總會的目標相違背，因此屬於越權。空手道總會實行這政策，亦屬無理，違背公眾利益，裁定被告在3案均敗訴，總會決定無效。

計及所有因素，法官判被告須向羅展鵬賠償約130萬元，向羅心汶賠償約19.8萬元，向舒晴賠償約7.5萬元。案件編號：HCA 529/2017、HCA 987-988/2019