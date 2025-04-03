150的士義載 送DSE考生應試

【本報訊】中學文憑試首個核心科開考下，香港的士小巴商總會發起「五星星的士義載」計劃，昨日接送應屆DSE考生到試場應考。有住在長洲的考生使用服務前往薄扶林應考，指能較平常縮短超過半小時車程，能多睡一會養足精神。義載計劃共有約150輛的士參與，但申請人數超出名額3倍，居住偏遠地區或面臨交通困難的學生將優先處理。

申搭車人數超額3倍 參與計劃的的士昨早近7時抵達中環碼頭，接載了兩名從長洲乘船到港島的文憑試考生，考生陳栢新指，乘搭的士前往較其他方法快超過半小時，令他有更充裕時間準備應試。另一考生鍾智謙則感謝免費的士服務，令他能遲一點起床養足精神。有跨區考生龔同學表示，如無義載服務，他需要凌晨5點起床準備趕赴試場，更稱讚參與義載的士司機為「城市英雄」。

的士小巴商總會秘書長林康頌指計劃反應熱烈，期望是次愛心行動能改善的士業的形象，又說司機會在考生落車時打氣。他又說，其餘約300名未獲選中的考生，若在文憑試期間乘搭的士，只要上傳收據和准考證，商會便會補貼50元。