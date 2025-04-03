閱讀卷思考人生 合格容易難高分

DSE中文科筆試 寫作着重帶出立意 香港中學文憑試（DSE）核心科目筆試昨日開考，考生應考中文卷一（閱讀）及卷二（寫作）。卷一甲部指定篇章考問《論仁、論孝、論君子》、《山居秋暝》及《六國論》，被考生視為大熱的《出師表》則「大熱倒灶」，只出一條小問題。乙部則考內地作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》、台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》，文言文部分則為司馬光的《資治通鑑》摘錄及王若虛的《浮南遺老集》摘錄，兩文探討睢陽守將「食人」守城是否道德。

卷二寫作卷實用文部分，要求考生為義工服務團撰寫演講詞，呼籲同學支持推廣鼓勵領養的計劃，命題寫作則為「藏在泥土中的寶物」、「為不完美添色彩」及就「行事要量力而為，勉強沒有好結果」與「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」兩個觀點表達看法。

出師表「大熱倒灶」 學生捉錯路 考生林同學認為自己的表現「OK」，不過亦表示昨晚休息不夠，溫書至凌晨兩、3點才睡覺，所以感到較為疲倦，或影響表現。他表示，原以為指定篇章會考大熱的《出師表》，結果最後只出了一小題，「好像被人過咗一戙，咁冇嘢嘅，平時有溫開其他都應付到嘅。」至於閱讀篇章他則認為不難理解，容易「捉到方向」，文言文亦較以往簡單，「所以我覺得都執到幾分嘅。」他又提到使用報到易時遇到一點阻礙，掃描報到時出現了兩次錯誤，最後自行重複嘗試便成功。

陳樹渠紀念中學中文科老師曹順祥認為今年的試卷「合格容易，但相對地高分一點都不容易。」他指卷一乙部今年出了兩篇白話文，第一篇的文筆較為「文藝」，對較少閱讀這類文章的考生或較難；第二篇則涉及城郊、鄉鎮等，居於香港的考生未必熟悉，閱讀時或會不習慣。另外，兩篇文章都涉及人生觀，學生沒有一定的人生經歷，或較難理解作者的理念及比喻。寫作卷方面，曹指在監考時，觀察到較多考生選擇第一題「藏在泥土中的寶物」，他認為有別於過去兩年卷二的「玩具」和「校服」，兩者都是學生曾經歷的，今年考生則要思考寶物是甚麼，以及寶物為何會藏在地下，故事內容首先要「解得通」，再從中帶出立意，才能得到高分。