亂過路遭超跑撞飛 女遊客打觔斗撻地

【本報訊】本周日（3月30日）上午10時許，一名姓何（38歲）男子駕駛一輛林寶堅尼跑車，沿尖沙咀梳士巴利道往紅磡方向行駛，當駛至香港喜來登酒店對開行人過路處，懷疑收掣不及撞傷一名姓李（31歲）女子。據悉，女事主是一名遊客，救援人員替其檢查傷勢後，她表示拒絕送院。

有「車Cam」片段顯示，事發的前一刻，涉事跑車於彌敦道交界交通燈位等候轉燈，正當司機依照交通燈號開車前進之際，一名長髮女子懷疑衝紅燈過路。

事主疑衝燈 拒送院 此時，鄰線的士隨之收慢，跑車前行時司機擬扭左軚避開，但跑車仍把事主撞飛。事主飛彈半空，打觔斗轉一圈再撻落地面，其後她徐徐起身抱膝蹲地。有熱心途人及途經駕駛人士見狀，隨即上前協助，片段至此結束。

不少網民看畢影片後，紛紛斥責涉事女子的行為「害人害己」、「紅燈過馬路，咎由自取」，亦有人認為司機需負上一定責任：「紅公仔仲過馬路當然唔啱，但係細牛（林寶堅尼）嘅司機起步嘅時候，個路人都已經行咗出嚟，咁都睇唔到？」