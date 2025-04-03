東呼即應：茶餐廳衞生驚嚇 蟑螂伴飯奉客

【本報訊】衞生環境欠佳，自然會惹來老鼠、蟑螂。《東呼即應》發現有網民發文指，光顧大埔一間茶餐廳，發現碟頭飯有蟑螂碎屍。另有食客光顧本地某間連鎖粉麵店，筷子上滿布活蛆蟲和一隻大蒼蠅。

連鎖麵店筷子 蒼蠅蛆蟲蠕動 有網民在社交平台發文，指自己光顧大埔一間茶餐廳，赫然見到牛腩碟頭飯上面有一隻蟑螂碎屍，該位食客諷刺說「好有營養」，雖然店家提議換一份餐給他，不過他已經沒有胃口，拒絕對方的提議。

此外，在溫暖潮濕天氣下，特別容易孳生蚊蟲，有食客在社交平台分享「中伏經歷」，自稱早前光顧一間連鎖粉麵店時，發現筷子盒內有一隻大蒼蠅，旁邊還有一大堆白色蛆蟲蠕動，食客即時向店員反映情況，該名店員說只能提供熱水沖洗餐具，當食客要求店員提供外賣餐具，讓他吃得安心，但店員堅持收食客一元。事主在網上曝光該段不愉快經歷，並向涉事店舖投訴，涉事店舖回覆對方指對此深感抱歉，公司會加強對員工的培訓，提升衞生意識及服務質素。

眾所周知，蟑螂和蒼蠅是病菌傳播的媒介，如果牠們爬過垃圾或者廁所等骯髒地方，再接觸餐具或者食物，隨時傳播細菌或病毒，令人病從口入。