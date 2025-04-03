高空作業員屢墮梯傷亡 4承辦商5年內禁投標

【本報訊】工業意外一宗都嫌多，議員郭偉强昨在立法會提出口頭質詢，指自2021年至今已有至少4宗有關工人從木摺梯墮下引致死亡或嚴重受傷的個案，關注政府如何保障員工在高空工作的情況下做好安全措施，他認為單靠現行的指引和守則是不足夠的，過往曾出現陽奉陰違的情況，政府當局如何令到承辦商遵守相關守則和指引。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆指勞工處在巡查時若發現職安健問題，會評估問題的嚴重性和後果，以及所掌握的證據作出相應執法行動。針對外判服務出事故會扣分或禁止投標的做法，從數字來看是有效的，如2022年度至今年的2月28日，各個政府部門根據扣分制，一共向14間承辦商發出36張的扣分通知書。當中因連續36個月內扣滿3分而被禁止在5年內競投非技術員工合約的承辦商合共有4家。

當局稱兩年巡查逾600次 勞工及福利局副局長何啟明指勞工處在過去幾年持續巡視不同的承辦商，包括政府的外判承辦商。在2022至24年度，分別進行185次、199次和224次的巡查，發出書面警告的數目分別是37次、50次和24次，市民如發現有承辦商出現職安健風險，應該向勞工處舉報。