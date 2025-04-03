增長近瓶頸 后海灣黑臉琵鷺減逾10%

【本報訊】黑臉琵鷺數量微升，香港觀鳥會統籌的「全球黑臉琵鷺同步普查2025」昨日公布結果。顯示黑臉琵鷺全球數量首度突破7,000隻，錄得7,081隻，較去年微升93隻，按年增幅1.3%。不過，后海灣（包括香港及深圳）數量則按年下跌逾一成，錄得328隻。香港觀鳥會提醒今年全球族群數量增幅放緩，反映黑臉琵鷺數量增長或已接近瓶頸，呼籲全球訂下更積極的保育目標。

全球數量首破7000隻 香港觀鳥會每年1月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」，普查於今年1月17日至19日進行，動員全球逾200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、中國大陸、台灣、韓國、日本、越南等11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，數量較去年微升至4,169隻，增幅0.8%（34隻），佔全球族群總數 58.9%；而中國大陸作為全球第二大的黑臉琵鷺度冬地增幅收窄，錄得共1,671隻黑臉琵鷺，較去年增加2.5%（41隻）；日本則錄得共716隻黑臉琵鷺，較去年增加2%（14隻）。

香港觀鳥會總監余日東表示，雖然黑臉琵鷺數量創新高，但今年增幅放緩至僅約1%，為近十年來的第二低。至於種群數量增長是否已達瓶頸，則仍需進一步觀察。今年全球主要度冬地的黑臉琵鷺數量均有所增長，惟本港的后海灣跌至328隻，較去年少47隻，跌幅為12.5%。他指，后海灣族群數量過去10年間增長近乎停滯，全球佔比更不斷下滑，估計與本港濕地面積和質素狀況有關，憂慮若本港濕地面積未來無法增加，甚至面積減少和生境質素下降，最壞情況下，黑臉琵鷺或會放棄來港度冬。