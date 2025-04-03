規範籃球博彩展諮詢 擬參考足球法

【本報訊】香港賽馬會評估去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，當局在預算案中提出探討規範籃球博彩活動，昨宣布會就建議方案展開一個月諮詢，建議方案是參考規管足球博彩的做法，透過修訂《博彩稅條例》（第108章），訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民政及青年事務局局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制訂相關牌照條件，以減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。市民可在5月2日前提交意見。

當局指，規管籃球博彩活動的建議主要涉牌照條件，須訂定有效期。政府會就投注種類和賽事種類的數量設有限制，同時持牌經營者不得接受有香港球隊參與，及或在香港舉行的籃球賽事的投注，也不得接受未成年人士的投注等。政府強調有關政策並非鼓勵賭博，而是多管齊下策略規管賭博活動。

續發5年足球博彩牌 7‧18生效 此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會之後，已決定續發足球博彩牌照予香港賽馬會足球博彩有限公司，為期5年，續牌由今年7月18日開始生效。