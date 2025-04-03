蕭澤頤免警務處長職 周一鳴接任

【本報訊】國務院昨日任命周一鳴出任香港警務處處長，同時免去蕭澤頤的原任命。周一鳴感謝行政長官提名及國務院的任命，指過去幾年香港整體社會情況保持穩定，治安情況維持平穩得來不易，他前瞻未來工作有3個重點，第一是維護國家安全，以及提升全民國家安全的意識 ，令香港續成世界最安全城市；第二是推動智慧警政，善用科技提升行動效率、工作效能以及提供更加優質的服務；第三是鞏固團隊文化，共同價值觀及歸屬感，提供更加到位的支援及機遇發展的機會。