蕭澤頤免警務處長職 周一鳴接任
【本報訊】國務院昨日任命周一鳴出任香港警務處處長，同時免去蕭澤頤的原任命。周一鳴感謝行政長官提名及國務院的任命，指過去幾年香港整體社會情況保持穩定，治安情況維持平穩得來不易，他前瞻未來工作有3個重點，第一是維護國家安全，以及提升全民國家安全的意識 ，令香港續成世界最安全城市；第二是推動智慧警政，善用科技提升行動效率、工作效能以及提供更加優質的服務；第三是鞏固團隊文化，共同價值觀及歸屬感，提供更加到位的支援及機遇發展的機會。
周原為警務處副處長。對於前任蕭澤頤在任期最後一日被美國制裁，周認為，有關制裁證明目前本港的國家安全工作有成效，他不擔心自己會被制裁，反會更加做好維護國家安全工作。
周從警30年
周一鳴於1995年加入香港警隊，任職督察。2010年，晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。其後，周2012年至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。2013年，周晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官。2016年進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。
2017年，周任職油尖警區指揮官，2019年初獲委任為九龍西總區副指揮官。2020年2月，擢升為警務處助理處長，接任行動部處長一職。於同年11月接任警務處助理處長（人事）。2021年1月，周晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。
同年8月，周一鳴接任刑事及保安處處長一職。2022年4月，周獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。2025年4月，周獲中央任命為警務處處長。
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