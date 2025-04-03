港台新聞處欠深層改革 議員斥多冗員

【本報訊】有議員在立法會作口頭質詢，批評香港電台與政府新聞處功能重疊，關注是否有整合空間。期間有議員批評兩個部門多年來沒有深層次改革，不依從國家指示，改變政策綱領；又指香港電台每次訪問時，都派出4或8人團隊，但訪問後很久都不播出，認為有「大量冗員」。

當局憂整合混淆兩者角色 商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，香港電台除了發放政府資訊，也要發放新聞時事、國民教育、體育文化等；而政府新聞處負責政府的公共關係，擔當政府與傳播媒體的聯繫人。他指兩個政府部門工作沒重疊，而香港電台與政府新聞處2024/25年度的編制上限，分別為762人及451人。他又認為由於兩者職系工作性質、技能不同，整合未必能開源節流，又擔心市民混淆兩者角色，為政府公關工作帶來反效果。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀認為，只要兩個部門工作目標都是「說好香港故事」，涉及不同範疇職級並非問題，但認為兩個部門多年來沒有深層次改革。她批評，現時國家重視「深化對外交流合作」，期望香港協助「內聯外同」，為何兩個部門不依從國家指示，改變政策綱領。葉劉又批評香港電台有「大量冗員」，每次訪問她時都派出4或8人團隊，但訪問後很久都不播出，有過時之嫌，期望當局有破局精神銳意改革。

丘應樺表示，港台已製作節目推廣國家安全，亦因應財政預算案減省開支。他表示，會和相關部門商討。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，現時新聞處有推動海外宣傳工作，去年有邀請國外代表性人士和新聞從業員，將真實香港故事帶出去。梁又表示，新聞處有資助本港代表性人物到外地演講，也有舉辦展覽。

議員管浩鳴關注港台與新聞處的架構是否可以整合，又指港台隸屬商經局，新聞處就隸屬民青局，但兩者都是做宣傳、廣播等工作，關注會否撥歸同一部門管理。丘應樺回應說，將會研究議員的提議，並向行政長官報告，檢視有無整合及配合的空間。