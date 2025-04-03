表明助發展商環評 當局：提供意見

【本報訊】政府推出3塊片區發展生態旅遊產業，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥。其中前南丫島石礦場用地計劃發展一個容納150至200艘船的遊艇會，當局表示會協助發展商進行環評程序，預計各項目的發展成本約為數十億元以上，而前南丫島石礦場用地建設時間需約6至7年。

前南丫島石礦場用地其中一個10.8公頃的水體計劃，用作遊艇停泊處，該處料可容納150至200艘船，故需要進行環評程序，發展局指因與以往不同，非由政府作環評報告，故會協助發展商。被問及會否擔心因而被指「為發展商背書」或惹官商勾結之嫌，發言人解釋指協助發展商意思，是指若有需要部門的意見則會提供，但環評報告仍需發展商自行尋找顧問公司撰寫。

長沙碼頭部分用地屬保護區 此外，南大嶼生態走廊有部分用地被劃為「海岸保護區」，即屬不宜發展地帶，發言人指該位置為長沙碼頭的部分用地，現時該處的海灘設施需要改善，局方會盡量減低對環境影響及小規模工程，也會跟足法定程序。

被問及會否擔心推出太多生態旅遊用地，市場「食唔晒」，發言人強調雖然邀請市場提交意向書是同一時間，但並非一次過進行招標，推地時間將會分開，亦有信心能透過此類旅遊產業留住港人在港消費，並吸引海外旅客來港。