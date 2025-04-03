片區式發展生態遊 無先例太冒進惹憂

選址南丫島尖鼻咀南大嶼 邀交意向書 發展局昨日邀請市場在3個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書，今次亦是首次以片區模式發展旅遊項目。該局表示，希望用私人市場力量協助發展生態旅遊，與以往安排不同的是，今次3個片區均未完成城規程序，會在即將完成城規程序時開始招標，加快發展效率。有團體擔心片區模式在香港是新事物，尚未有成功案例，擴至北都以外太過冒進；而在城規程序前先諮詢發展商意見，變相將發展規劃交予發展商主導，缺少市民參與並不理想。

3片區逾150公頃 最快明年底招標 今次3個片區之一為前南丫島石礦場用地，可發展土地面積有25公頃土地、10.8公頃遊艇停泊處的水體，以及5.7公頃水上運動及康樂活動的水體，現時為未決定用途，預計其可發展總樓面面積為181,000平方米，分別可發展成別墅、度假村酒店、豪華露營區、低密度住宅、遊艇會等，暫定土地招標時間為2026年下半年。

南大嶼生態康樂走廊方面，可發展土地面積為9.3公頃，可發展總樓面面積約12,500平方米，計劃發展成休閒、康樂、冒險度假區及自然教育基地，預計村民也會協助籌備生態導賞團等，預料招標時間為2027年。

而白泥及尖鼻咀方面，發展局稱早前已有作公眾諮詢，大部分人都支持此計劃。尖鼻咀可供發展土地面積約為87公頃，白泥則有約33公頃，計劃在此發展生態旅遊及康樂設施、度假村或養生中心、休閒農耕、釣魚場等，暫定招標時間為2028年初。

發言人表示，南大嶼生態康樂走廊、白泥及尖鼻咀項目希望由多於一間開發商參與；而前南丫島石礦場用地，當局曾做過財務估算，希望由單一發展商或財團投標，以提升回報。當局邀請發展商提供新穎意見，望將上址發展成與別不同的度假勝地。

早期規劃權交發展商 削公眾參與 對於發展局創新性地先諮詢發展商、再為片區進行城規程序的做法，本土研究社成員陳劍青表示，片區開發至今未有成功案例，現時套用在北都以外的地方似乎太過冒進，有別於以往政府做完完整策略研究再投入公眾參與意見，此新做法變相將早期規劃權交予發展商，減省了公眾參與步驟並不理想。

陳又提到，以前曾有個別發展商提出在南丫島發展遊艇會，政府提出單一發展商發展難免令公眾有「度身訂造、為發展概念背書」之感，或會惹起爭議，認為「政府唔可以將香港任何一個地方割開佢交畀單一發展商。」