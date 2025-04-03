醫健：老有所醫：黃斑點穿孔和黃斑點前膜增生

黃斑點是我們眼睛結構的一部分，是我們感光神經細胞最集中的地方。他主要負責中央視力和顏色視力。患上黃斑點病的人士，一般會感到中央視力模糊，中央視野缺損或影像變形和扭曲。因為大多數患者都是一邊眼睛的黃斑點有問題，初期的黃斑點問題不輕易被察覺出來。因為視網膜的細胞不會再生，所以黃斑點病變必需及早檢查及治療，否則效果可以好嚴重。

眼科醫生一般會透過檢查患者視力，亦會利用阿姆斯勒方格表對中央視力進行評估。除了一般眼科臨床檢查之外，亦可以替患者進行光學斷層黃斑點掃描，便可以更加清楚了解患者黃斑點病變的嚴重性。

多由老化或深近視所致 黃斑點穿孔是指黃斑點中央的凹位失去視覺神經組織。此情況大多是由老化或深近視所致。有些眼睛曾經受傷的患者亦有機會患有此病。病人一般會發覺中央視力受損，看不到中央的景象，但旁邊的視野影像還可以看得見。感覺就像放了一個硬幣在眼睛前面擋住前方一樣。治療方法是進行玻璃體切除術，移除黃斑點的內界膜，有時亦會將部分的內界膜放入黃斑穿孔中，最後再進行氣體注射。術後病人或需要保持俯臥。

黃斑點前膜增生是指黃斑點的表面有一層纖維膜。此情況跟老化、糖尿病、眼睛發炎或視網膜破損有關係。前膜增生會把黃斑點拉起，把原來凹下的正常結構改變，亦會把感光細胞的排列改變，所以患者會發現影像縮小，扭曲的情況出現。情況嚴重時，中央視力亦會明顯下降。治療方法是進行玻璃體切除並移除黃斑前膜及內界膜。一般不需要氣體注射入眼內，病人亦不需要保持俯臥。

手術的成功機率和病情的嚴重性和持續性息息相關，所以及早發現和進行適切的治療是非常重要。建議大家定期找眼科醫生進行眼睛檢查，保護眼睛和視力。眼科專科醫生 陳頌恩

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