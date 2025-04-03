61%學生上課日 花2小時用平板玩樂

【本報訊】衞生署昨日公布《學生健康服務周年健康報告》，其中特別指出小學生使用互聯網或電子產品作娛樂用途的比率上升，而學生視力狀況亦不理想，故值得關注。衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君引述《報告》指，約有61%學生表示自己於一般上課日，每日約花兩小時以上使用電子屏幕進行娛樂，其中小學生的比例為43.3%，明顯較疫情前的30%為高，而中學生更高達89.9%。

張指本港學生的視力狀況不理想，去年小一學生佩戴眼鏡的比例為14.3%，與上一學年的14.8%相若，但高於新冠疫情前11%的比例。高年級學生佩戴眼鏡的比例較高，小六學生中，佩戴眼鏡的比例高達53.8%。而上學年進行視力測試的中、小學學生中，有18.5%未能通過初步視力測試，需要接受評估。

衞生署提醒，學生應健康地使用互聯網及電子屏幕產品，建議參考「30、40、50」口訣，在使用手機時，眼睛保持與屏幕30厘米距離；而使用平板電腦及桌上電腦時，則應分別保持40厘米及50厘米距離。而使用有關產品時，亦要記得「20、20、20」的習慣，每看20分鐘屏幕，就要望20呎外的物件20秒，紓緩眼部壓力。

署方倡兩歲以下避免使用 另外，衞生署參考國際指引，建議兩歲以下的嬰幼兒，除了在家長陪同下進行視像交談外，應盡量避免接觸電子屏幕產品。