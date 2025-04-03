清明節14間普通科門診供服務

【本報訊】4月4日為清明節公眾假期。醫院管理局昨公布，當日將有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。除了醫管局轄下的普通科門診診所外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診。可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》網頁，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

此外，為方便市民掃墓，港鐵於周五至周日（4日至6日）加密東鐵綫上午及傍晚部分時段的班次，來往上水至金鐘站最頻密時約3.5至4分鐘一班車；來往上水至落馬洲的班次約8.6至10分鐘一班車。

東鐵綫高鐵加密班次 港鐵巴士K52A線將於周五至周日，以及下周末（12日及13日）期間將會延長相關服務時間，大部分時段加密至約10至30分鐘一班車。

因應預期不少市民會趁長周末回鄉掃墓，高鐵香港段亦會相應加強服務，將調派16卡編組列車行駛個別短途班次；今日亦會增加京港及滬港的長途臥鋪列車班次。