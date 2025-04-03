過去一年近萬學生萌死念

抑鬱不快 心理社交問題需轉介 近年青少年輕生悲劇屢現，學生心理健康問題喚起社會關注。衞生署昨公布《學生健康服務周年健康報告》，指出去年度參與署方學生健康服務的43萬名中小學生中，有2.2%學生表示過去一年間曾試圖自殺，即有約9,460名學生曾萌生尋短念頭，數字較前年有所減少，與疫情前2018至19學年相若；有1.8%中學生及0.8%小學生因「心理社交問題」需轉介至其他服務作跟進。另外，調查亦發現本港小學生超重比率跌至近10年最低，但做運動的比率則仍未達標。

衞生署去年度提供的「學生健康服務」，獲25.7萬名小學生、17.3萬名中學生參與。相關學生會獲安排到學生健康服務中心進行健康評估，包括視力、聽力及生長監測等，亦包括由學生自行填寫的心理社交健康評估問卷。

調查發現指出，有94.3%學生自評家庭生活愉快，亦有92.4%自覺校園生活愉快，但亦有1.8%的中學生及0.8%小學生因「心理社交問題」需轉介至其他服務作跟進，其中中學生較多面對心理問題，例如抑鬱等；小學生則較多涉及行為問題，例如打架、過度活躍等。整體學生中，有2.2%學生表示曾在「過去12個月內試圖自殺」，更有1%學生指自己過去一年曾「計劃自殺」，數字明顯較前一學年的2.8%及1.3%為低。

冀經評估及早識別協助 衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君解釋，由於心理健康問卷由學生自行填寫，難以辨別內容是否屬實，加上亦有不少自殺個案的事主，於事前未有任何計劃，故數據未必能反映社會實況，但亦希望透過評估，及早識別需要協助的學生。而健康中心的醫護人員及臨床心理學家，會就個別學生進行評估，考慮是否需要轉介其他服務。

張竹君又指，隨着文憑試開考，學生面對龐大的考試壓力，希望學生能保持健康生活習慣，以最好的狀態應付考試，而學生健康服務的網頁亦有提供相關資訊，供有需要學生、老師及家長參考。

缺乏運動學童肥胖嚴重 另外，張竹君引述《報告》指，參與服務的學生中，有16.4%小學生有超重情況，是自2014年以來最低的紀錄，亦有些微下跌趨勢，而中學生的超重比率則為20%，未見改善。根據中心建議，小學生每日要吃4份蔬果，而中學生則應吃5份，但有89.9%學生的蔬果攝取量仍然不足。運動方面，根據世界衞生組織建議，兒童及青少年每周應至少進行一次中等至劇烈程度運動，但《報告》發現，有94.4%學生未達標。