金鐘前特首辦開支增至940萬

【本報訊】林鄭月娥位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室在2023/24年度的實際開支為886萬元，2024/25年度的修訂預算開支增加56萬元至942萬元，主要是用於支付在該年度員工約滿酬金的開支，而政府計劃把該辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓，2025/26年度的開支即慳579萬元。

行政署回覆就立法會特別財務委員會有關議員的提問，政府計劃把位於金鐘前行政長官辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程由建築署負責，工程現正進行中，預算費用約280萬元。該辦公室於2025/26年度的預算開支約為363萬元，較2024/25年度的修訂預算減少579萬元，主要是由於遷往新址後省卻了租金及相關開支。至於灣仔入境事務大樓的辦公室使用年期須視乎實際情況包括灣仔北重建計劃，該辦公室會配合有關計劃的推展時間。

目前位於堅尼地道28號的前任行政長官辦公室供3名前行政長官使用，行政署指在2023/24年度的實際開支約為1,104萬元，2024/25年度的修訂預算開支約為1,082萬元，2025/26年度的預算開支約為1,153萬元，較2024-25年度的修訂預算增加71萬元，主要用於支付在該年度員工約滿酬金的開支。而翻新及改善工程在2023-24及2024-25年度所涉及的開支分別約為24萬元及50萬元。

滅赤削編制 特首辦反增3職位 面對龐大財赤，財政預算案早前提出在今屆政府任內削減一萬個公務員編制，但有議員質疑現屆行政長官辦公室卻要增加3個職位。行政長官辦公室回應稱，為應對大量以及日漸增加的協調和統籌工作，實在需要額外的人手及日常運作資源去應付。因此，特首辦在2025/26年度增加3個非首長級職位，涉及兩個有時限的新聞主任職系職位及一個常額的汽車司機職系職位，以更好支援行政長官的公務。上述3個新開設職位2025/26年度的薪金約為266萬元。