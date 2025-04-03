公民科考察團 下學年料花1.16億

【本報訊】本港學生修讀公民與社會發展科時要參加考察活動，立法會特別財委會的文件披露，公民科考察團的開支持續上升，2024/25學年的開支是8,620萬元，較2023/24學年的7,080萬元增逾1,500萬元，兩個學年均有約5萬名高中學生參加類似活動，2025/26學年的預算開支進一步上升，預算為1.16億元。不過，當局提交立法會的文件亦透露，少子化現象正影響中學生人口數字，至2030年本港中一適齡人口僅有約51,500人。

除了考察團所費不菲外，教育局亦積極推行學生內地交流計劃，每年提供100,000個名額，足夠讓每名學生在中小學階段最少各獲一次到內地交流的機會，在2024/25學年有約81,000名學生參與內地交流計劃，涉及開支達約1.15億元。

教育局還推行了「姊妹學校計劃」，藉此加強兩地學校的專業交流和合作，由2018/19學年起為每所與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校（包括特殊學校）提供經常津貼，2024/25學年的津貼額為每間學校約16.5萬元，預計開支達1.58億元。

灣仔區5年後料剩700中一生 另外，當局又指，居於香港的12歲學齡人口推算數字將會由2025年的約58,800人，銳減至2030年的約51,500人，減少接近7,300人，其中灣仔區的中一學生人口更會跌穿1,000，只剩下約700人。

而中一人口下跌得最多的是沙田區，將由約6,000人跌至約4,900人，觀塘區亦由約5,500人減至約4,500人，兩個區都大減最少1,000人。