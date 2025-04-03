10隧道一半蝕錢 加價恐在所難免

錄2.7億營運赤字 年內完成檢討收支 新一份《財政預算案》提出，檢視政府隧道及主幹道收費。政府現有10條收費行車隧道，運輸及物流局的數據顯示，2023/24年度，政府有5條行車隧道出現營運赤字，總額高達2.68億元。其中單是位於青沙管制區，包含3條收費隧道在內的八號幹線，營運赤字已達兩億元。當局稱正進行隧道費檢討工作，最快今年內完成檢討工作，並諮詢立法會。有汽車業界人士指，政府隧道費加幅要合理，不然駕駛者或蜂擁至其他免費替代道路，癱瘓替代道路交通。

政府現有10條收費行車隧道，包括紅磡海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道、香港仔隧道、獅子山隧道、城門隧道、大老山隧道，以及青沙管制區的八號幹線，包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道。

運流局數據顯示，過去3個年度，城門隧道及八號幹線連年虧損，其中城門隧道在過去3個年度，分別虧損2,600萬元、3,700萬元及5,200萬元；八號幹線則分別虧損1.51億元、1.75億元及2億元，虧損逐年擴大。同時，香港仔隧道亦於23/24年度出現1,600萬元營運赤字。

5盈利隧道共賺22.37億 當局預料，2025至26年度，香港仔隧道及城門隧道將繼續赤字，預計將分別錄得2,100萬元及5,200萬元虧損。至於八號幹線，其營運開支要待招標結果公布後才能推測，當局預計本年度收入為1.81億元，較23/24年度的1.91億元為少，估計很大機會繼續錄得赤字。

此外，23/24年度錄得盈利的5條政府收費隧道，盈利總額達22.37億元。其中，以紅隧盈利最多，達6.68億元；東隧有5.34億元；大老山隧道有2.64億元；獅子山隧道亦有1.33億元。至於西隧，因其於2023年8月2日才移交政府管理，故23/24年度錄得的數據，為2023年8月2日至去年3月31日的數字，在8個月期間，盈利已達6.38億元。當局預料，本年度西隧將錄得8.3億元盈利。

當局指出，政府在釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將全盤考慮4大原則，即交通管理需要、用者自付、公交優先，以及效率優先，同時亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素。當局又指，各條隧道及主幹道的具體情況不同，例如地理位置、服務對象及交通管理需要，政府需權衡各個原則，以制訂一個合適的收費。運輸署正進行隧道費檢討工作，預計在今年內完成檢討工作，並諮詢立法會交通事務委員會。

汽車業籲加幅合理防擁塞 中國香港汽車會永遠榮耀會長李耀培表示，虧損的隧道普遍多年來未有加價，若果政府打算填補虧損，「可以加番，但加幅要合理」。他以香港仔隧道為例，現時收費5元，若加價後的收費在10元以內，不少會員指會考慮繼續使用；若加幅太高，則會轉用其他不收費的替代道路，屆時或導致其他道路擁塞，相信並非政府所願。他強調，「揸車唔一定有錢，好多係中產、打工仔同埋搵食車」，若政府因有隧道虧損而大幅加價，「咁其他賺錢嘅隧道係咪要減價？」