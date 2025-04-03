露下體脫女客內褲 按摩師囚3年

【本報訊】一名內地女大學生於前年光顧油麻地一間按摩店期間睡着，醒來驚見自己內褲遭褪下，技師露出勃起的陰莖。涉案按摩技師否認一項企圖強姦罪受審，並於周二（1日）被陪審團裁定企圖強姦罪脫，但非禮罪成，押後至昨日在高院判刑。法官張慧玲斥責被告違反誠信，乘人之危，行為跟強姦只差一點，必須嚴懲，最終判他入獄3年。

企圖強姦不成立 非禮罪成 現年45歲被告錢平，內地出生。庭上提到，他月入2.4萬元，已婚，任職按摩師有20多年。他否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。X當時21歲，在廣州一間大學讀書。陪審團於周二退庭商議約兩小時後，以5比2大比數裁定被告企圖強姦罪罪名不成立，但一致裁定被告非禮罪成。

法官判刑時指，本案情節嚴重，被告趁事主熟睡時邪念，為滿足自己性慾，用陽具壓向事主私處。事主顯然受很大委屈、困擾。法庭以3年監禁為量刑起點，案中沒有減刑因素，判他入獄3年。

控方開案陳詞指，2023年6月24日，X來港旅遊，翌日晚上11時許，X欲按摩，輾轉抵達涉案按摩店，價錢為一小時198元。X曾經在按摩期間睡着，之後她決定「加鐘」一小時。6月26日凌晨2時許，X伏在按摩床上時，突然感到遭重物壓着身，起身發現內褲等被褪至膝頭位置。被告在附近，褲子亦脫下至膝頭，露出勃起的下體。X見狀覺得「好驚」，即時報案。被告警誡下承認曾提供按摩服務，但否認曾發生任何事。被告自辯時則指，當時X向他稱想要「一夜情」，是她自己除褲。案件編號：HCCC 217/2024