貼錢假難民買難受 促特別法庭除毒瘤

黑工作奸犯科 聲請留港拖得就拖 假難民禍港，政府每年枉燒逾10億元公帑。立法會昨通過「優化處理免遣返聲請」議員議案，不少議員指現時的「免遣返聲請機制」被濫用，大部分聲稱在原居地遭受迫害的人士，其真正目的只是來港打黑工或從事非法勾當「搵快錢」，名副其實是治安毒瘤，有議員更指過去已耗用逾百億元養假難民，這筆公帑可建一萬個公屋單位，有意見認為港府應倣效外國做法，設特別法庭處理有關的司法覆核，更應把有關人士送到禁閉營，減低他們來港打黑工賺錢的誘因。

提出議案的議員黎棟國指每年有數百宗涉及「假難民」的罪案，政府每年要支付超過10億元向他們提供生活、法律及住屋等援助，所費不菲。他指司法覆核是「卡住」的部分並引述當局數據，2022年9月底有超過14,900名「假難民」在港，8,200人因申請被拒而進行司法覆核。他續指，兩年後的最新在港人數已達15,800人，申請司法覆核者達8,600人。

議員倡安置拘留設施 議員陳克勤提出修正案，指完善保護極少數人的措施，結果被「極大量假難民騎劫」。他引述執法部門數據指，本港每100名被捕人，就有兩人持「行街紙」。由於現時的制度，令假難民零成本提司法覆核，如果將他們全部安置在拘留設施，可杜絕他們打黑工。

一直跟進假難民問題的議員葛珮帆指自2014年實施統一審核機制，至今已有2,7754宗免遣返聲請，當中只得約1%確立，其他全部在濫用機制和香港的司法制度。過去10個財政年度已耗逾100億元去養這些假難民。現時政府財赤，但未來還要每年花10億元去協助這些假難民，而這些「冤枉錢」還是逐年上升，去年就花了11.5億元，簡直是無底深潭。

她指假難民來港目的多是「搵快錢」，有打黑工，或加入黑社會作奸犯科，爭地盤、街頭互片、偷搶販毒等罪案經常發生，名副其實的治安毒瘤，香港的司法程序已成為一些聲請者拖延留港的最佳工具，政府有必要檢視制度上的漏洞，提出徹底解決問題的方法，建議政府修改法例，以特別法庭的方法處理，不獲確立者就不能申請司法覆核，只可以向上訴委員會申請，但前提是須有充足理據。同時亦要加重僱用黑工的罰則，以及對任何在香港干犯刑事罪行者停止發放生活津貼，以阻斷他們的經濟誘因。

少數族裔領袖撐羈押 另一議員梁美芬表示，2014年終審法院案例指不能長期羈留假難民後，問題開始惡化，少數族裔及商人擔心，假難民熟悉他們文化，會成為假難民犯罪的目標。她說現時案件積壓令人痛心，真正難民在港未能得到保障，認為要「速審速決」。她強調「遲來的公義，是剝奪公義」，少數族裔領袖亦認同羈押他們。

政府回應稱，今年2月在港被捕的非華裔非法入境者，較2023年10月高峰下跌九成，粵港澳3地會繼續聯合執法。政府又稱，要尊重法治、依法施政，按法庭要求在高度公平的情況下才可遣返「假難民」。政府指執法部門去年進行13,306次巡查，拘捕444名非華裔非法勞工；今年首2月亦拘捕63名非華裔非法勞工及僱主，又指去年遣送2,219名假難民，超出該年目標68%。