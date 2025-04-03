火炭斬人案 刀手返現場案情重組 兩疑犯潛逃內地被捕

【本報訊】上月16日，一名有黑幫背景、綽號「蛤蟆東」的姓譚（52歲）男子在火炭穗禾路遭兩刀手斬死。其中一名姓張（25歲）刀手，於案發當日搭乘飛機潛逃泰國，泰國當局接獲通報後展開通緝，至上周四於芭堤雅把他拘捕。據悉，被捕人士有黑幫背景，任職拳擊教練，他於前日被遞解回港。

昨日下午4時起，該名姓張疑犯黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，先後被押返3個地點重組案情。首先，疑犯在兩名警員指示下，在穗禾路講述行兇經過，並交代如何落手、受害人遇襲所站位置及其面朝方向等。其後，有警員抱着假人，並向疑兇遞上道具刀要求重演斬人一幕，疑犯則揮刀劈向假人腳部等位置。同時，警員再向疑兇確認逃走細節，以一輛私家車代表當日逃走用之的士，並按疑兇的說法調整車輛停泊位置，待疑犯交代完跨過路欄跳乘的士的經過後，施襲重演始告結束。

中港就移送進行溝通 其後，疑兇登乘一輛七人車前往沙田下城門道9號對開，但在該處逗留數分鐘又再登車。據了解，涉案人士曾在該處更衣，兩刀手之後徒步到美田邨轉換其他交通工具，車手則駕乘的士分道揚鑣。至下午約5時半，一行人抵達旺角花園街建興大廈，疑犯在大廈對開接受警員查問，繼而從正門被押解上樓，相信是交代當日匿藏細節。過程中，疑犯一度從側門落樓，然後重返大廈，直至下午約6時始走落花園街，在亞皆老街短暫逗留後，再被押回七人車離去。

調查人員表示，張男稍後會被落案控告「謀殺」罪；又透露另一刀手及案中接應司機，在案發後用非法方式潛逃內地，目前已因偷越邊境被捕，本港執法部門正與內地執法部門就移送程序進行溝通；案中另一潛逃內地的「睇水仔」雖未落網，該部門已掌握其身份及逃走路線。人員亦指出，參與兇案的人士行事謹慎，犯案後曾多次更換衣物及換乘車輛，短暫匿藏建興大廈後，迅速循不同途徑逃走，企圖逃避偵查。

消息指，姓譚死者曾為荃灣和勝和黑幫成員，近年「過底」14K跟隨北角「肥標」，並且活躍於火炭。案發當日下午5時許，他獨自途經火炭麗禾里近穗禾路交界，突遭兩刀手斬至重傷昏迷，同日傍晚因失血過多不治。

除了上述刀手、接應司機及「睇水仔」外，警員在案發後拘捕3男兩女，包括幕後策劃襲擊的黑幫姓黃父子（76歲及47歲），他們疑為數萬元錢債糾紛買兇，其餘3人（27歲至32歲）則涉嫌協助罪犯潛逃，當中一名27歲女子被暫控串謀傷人罪，案件已於上月26日提堂；另一名32歲男子獲准保釋候查，須於4月上旬報到。