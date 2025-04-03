傷人嚴重毆打案 九龍西冠絕全港
【本報訊】旺角在光天化日下發生老婦遭毆打事件，引起各界關注。根據執法部門統計，過去一年全港傷人及嚴重毆打案件有輕微下跌，2023年全年有3,636宗類似案件，去年案件總數微跌至3,614宗。不過，油麻地、尖沙咀及旺角3個繁華街區所屬的九龍西總區，傷人及嚴重毆打卻逆勢上升，2023年全年有1,048宗，去年升至1,102宗，按年上升了5.15%。執法部門的分區統計亦顯示，九龍西總區的傷人及嚴重毆打案件亦是各總區之最。
除了上述罪行外，當區區議會亦曾討論區內偷拍及潑灑不明液體的案件，旺角警區在區議會指，2024年一共接獲62宗涉偷拍的案件，拘捕了45名涉案人士。
公布偷拍黑點 恐更危險
有油尖旺議員關注該區是旅遊及商業核心區，區內卻有不少偷拍黑點，被公布的黑點如亞皆老街及染布房街的行人天橋等，執法部門只需在適當位置加裝圍板已可防範偷拍事件，議員又擔心黑點位置被公布後，恐心懷不軌的人反其道而行，專門前往相關地點犯案，對婦女構成更大的危險。
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