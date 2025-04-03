傷人嚴重毆打案 九龍西冠絕全港

【本報訊】旺角在光天化日下發生老婦遭毆打事件，引起各界關注。根據執法部門統計，過去一年全港傷人及嚴重毆打案件有輕微下跌，2023年全年有3,636宗類似案件，去年案件總數微跌至3,614宗。不過，油麻地、尖沙咀及旺角3個繁華街區所屬的九龍西總區，傷人及嚴重毆打卻逆勢上升，2023年全年有1,048宗，去年升至1,102宗，按年上升了5.15%。執法部門的分區統計亦顯示，九龍西總區的傷人及嚴重毆打案件亦是各總區之最。