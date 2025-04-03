隨機打人狂徒 兜錘將阿婆KO 「呢個社會好恐怖」

旺角巴士站施暴 個半月未捉到 人流如鯽的旺角鬧市疑有怪男無差別襲擊途人。其中一宗案件發生於2月21日，一名七旬老婦在旺角道24號對開巴士站，遭一名身材健碩的男子正面出拳重擊，老婦被打得後腦着地、躺臥街頭，一度失去意識，需留醫兩日。受害者家人對事件感震怒，向鄰近店舖查詢始知另一名市民亦有類似情況，恐區內有人惡意施襲。有關事件被附近鏡頭攝下，但執法部門自今年2月接獲報案至今，仍未有拘捕疑人，區內人心惶惶，受害老婦更稱遇襲後心驚驚，「呢個社會好恐怖」。有議員則指，相信執法部門正在跟進，當區區議員則稱「我哋都緊張」，相信天眼可助緝兇。

執法部門表示，油麻地分區警署在今年2月22日接獲一名47歲女子報案，報稱其72歲母親於2月21日下午約5時於旺角道24號對開被一名男子以手襲擊。她臉部及手部受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後回復清醒。案件轉交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，經初步調查，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，暫未有人被捕。

事主是一名72歲老婦，當日下午大約5時15分，事主呂老太在旺角道24號一巴士站旁時，遭一陌生男子大力打了一拳，又用力推倒在地。附近的閉路電視拍攝到了事件全部過程，施襲者身穿藍色短袖上衣和淺啡色短褲，他從馬路邊逆車道走向呂老太，不由分說便上前大力一拳打向呂老太面門兼用力推搡，呂老太遇襲後重重摔倒在地、失去意識，施襲者作案後快速逃離現場，事主女兒呂小姐事後代母親報案，圖追究兇手。

傳另一途人亦曾捱打 呂小姐表示，其母事後被送往廣華醫院腦神經科留院治療，她跟進事件，於事發翌日（2月22日）到事發地附近，引述有店舖職員表示，另一名途人也被一陌生男子迎面打了一拳，她提醒旺角市民要小心避開。

婦心有餘悸無安全感 身材瘦削的呂老太憶起遇襲仍心有餘悸，她指當時只是想上前問九巴司機路線，誰料被不認識的人打得失去意識，醒來已身在廣華醫院，她直言：「我覺得呢個社會好恐怖」，她指自己是一個老人家，沒有阻住對方，被人「無端端打」，很沒有安全感「分分鐘畀打死都有份」。

議員江玉歡關注事件，相信執法部門正進行調查，事件發生在人口稠密地區，當局已在相應地點增設攝錄鏡頭，相信有利偵破案件。對於網絡上有指旺角區內還有其他途人遇不明人士襲擊一事，江認為在未有定論之前不應揣測。至於今次事件的受害人指社會很恐怖，江玉歡強調，受害者面對一些負面事件時都會對其心理造成一定創傷，希望他們獲得協助，早日走出傷痛。

區議員：我哋都緊張 油尖旺區議員李思敏表示，從片中可看到該名男子應該是無差別選中一個弱者去欺負，她指對於這類襲擊事件「我哋都緊張」，事件亦引起社會關注。不過，李認為襲擊事件一般為個別事件，又指議員很少接獲區內街坊投訴有無差別傷人或襲擊的事件，不過，李亦提醒市民，外出時應提高警覺，執法部門則應加強巡邏。

她又指，油尖旺街頭已增設閉路電視，店舖亦有類似裝置，望執法部門盡快緝拿兇嫌歸案。

對視一刻 旺角道24號一帶人流如鯽。（陳德賢攝） 突然施襲 油尖旺街頭已增設閉路電視。 倒地昏迷