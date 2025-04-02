的士牌價大插水 業界生態要改變

隨着疫後經濟不景，人們消費模式改變，加上服務未能與時並進，以及網約車大行其道，本港的士業界的生態亦面臨巨變。當中一直被投資者視為穩賺不賠的的士牌，其價格近年大幅插水，3月份「紅的」牌價挫至268萬元，「綠的」更跌穿「兩球」至193萬元，兩者價值皆比10年前高峰期蒸發逾六成。在投資者一殼眼淚的同時，亦必須認清形勢，所有經濟模式也會隨時間改變，的士牌的利益不可能永續不改。

面對前所未見的網約車激烈競爭，傳統的士業進入生死存亡之秋，早前才有的士團體急欲發起罷駛抗議，要求政府正視白牌車問題，但因為不得民心，最後只能偃旗息鼓。跟的士業興衰息息相關的牌價，近年亦不斷下挫，跟2015年「紅的」牌價高峰期723萬元、「綠的」591萬元相比，跌幅極大。不少人過去靠炒的士牌致富，如今已淪為負資產。再看一橋之隔的深圳，當地政府在2021年起無償批出的士牌，令一度炒至100萬元人民幣的的士牌變成廢物，益發令本港持牌人擔心香港也會步此後塵，血本無歸。

目前，本港的士牌維持在18,000多個，已長年沒有增加。至於近年新批出的出租汽車許可證則有1,500張。隨着Uber進佔本港，內地多個網約車平台亦紛紛加入分一杯羹，白牌車數量大增，直接影響的士業界生計。的士團體一直歸咎於港府打擊白牌車不力，消費者則認為應全面開放市場，不應再由的士業界壟斷。一方面，事涉既得利益集團，而這些集團一直是擁護港府的力量，港府不欲開罪；另一方面，的士業服務質素泥沙俱下，濫收車資、兜路、不禮貌等投訴有增無減，港府也不敢完全漠視民意。於是乎，對是否開放網約車市場一直和稀泥，拖得就拖。

直到近期，港府向5支標榜優質服務的網約的士車隊發出有條件暫准通知，上月開始陸續營運，但不少車隊均反映存在招聘困難的情況，高估了Uber司機跳槽的意欲。另外，收購所需的士數目也遇到阻滯，有預約的士平台原預計有480部的士投入運作，實際上只有200部，少了逾半。高官則對於會否增發更多出租汽車許可證不置可否，只表示正就規管網約車收集意見，冀年內能制訂立法框架，回應民意。

世界潮流，浩浩蕩蕩，不因人的意志為轉移。即使傳統的士業界不欲有任何改變，也冀提高服務質素留客，但人們對的士持牌人永續利益此一現象已十分厭倦，要求開放市場之聲不絕於耳。可以預期，即使短期內港府不會全面讓所有網約車進場，增發出租車牌照也是勢在必行，的士牌價只會持續下跌，往後的牌價恐怕低處未算低。

現已進入AI年代，連微軟創辦人蓋茨也預言，AI將在10年內取代絕大部分人類工種，試問有甚麼行業可以一成不變？又有甚麼既得利益集團可以永保利益？惟有適者生存，提高競爭力，方是免被淘汰的不二法門。