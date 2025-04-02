龍七公：美欲土匪搶島 不要臉惹眾怒

美國對格陵蘭及巴拿馬運河垂涎欲滴，特朗普開始2.0任期後，不止一次稱不排除以軍事手段奪取兩大戰略地區。過去大家對此類狂言不太重視，畢竟3年半後美國可能又換新天，故擁有格陵蘭主權的丹麥一直頗隱忍。但美國副總統萬斯近日卻直接不打招呼便侵門踏戶，連丹麥也忍不住發火。

特朗普上任雖只兩個多月，但其閣員之惹火和無料，已廣為人議。當中，基層勝利族萬斯便是其中一員，他繼上月批評歐洲引起公憤後，近日又表演了一齣外交鬧劇。萬斯近日忽然去了格陵蘭訪問，堂堂一國副總統，出訪他國有既定程序，但這次卻未經正規程序，行為不僅失禮，更是外交盲兼無知、蠻橫的表現，輕則足以引起外交風波，重則可能引發軍事行動。

事件之初本是一件小事，萬斯妻子烏沙的辦公室（即副總統夫人辦公室）上月發表公告，指她將與美國國安顧問等率團訪問格陵蘭，此行主要參觀幾個歷史景點，學習格陵蘭文化，還有一項行程是看狗拉雪橇大賽。這個層級的出行公告，丹麥知道便行了，白宮亦將這次訪問定性為副總統夫人的私人外訪，即與所謂國事、公務無關。

誰料相隔兩天，萬斯的副總統辦公室公布，他會與妻子一起前往，副總統閒成這樣嗎？要陪私人出行的妻子觀看狗拉雪橇表演，萬斯的辦公室只說，此行會到美軍駐格陵蘭的基地參訪，即其行程也非國事訪問，而是美國內部的探訪。然而，這個基地在丹麥領土上，萬斯卻沒就事件循外交途徑向丹麥報備，這是明知而不理，說白了，美國就沒把丹麥看在眼裏，甚至是不承認丹麥擁有主權的行為。

野心勃勃 公然挑釁 再下來，萬斯雖是到訪美軍基地，但其在格陵蘭的演講，也與他訓斥歐洲諸國一樣惹火。這天他在格陵蘭島北部的美軍皮圖菲克太空基地的講話，竟是挑釁丹麥政府，且挑撥離間：「我們對丹麥的訊息非常簡單，你們對格陵蘭做得不好，對格陵蘭人民的投資不夠，對這片美麗土地的安全投資不力。」

萬斯向丹麥放明箭，為格陵蘭叫屈的目的當然是分化。丹麥對萬斯的行為火大了，無論是多新鮮的國家要員，都應該明白，頂層官員不是普通人，他們代表的公權力及國家象徵，令他們踏入別國領土時的意義與一般人有異，按外交慣例，他們須事先報備磋商，並作公布。否則一國總統、副總統悄悄出現在某國，不幸死亡或遇意外，這是要惹來一場戰爭嗎？萬斯事前玩挑釁，行程中又刻意挑撥，明搶暗掠格陵蘭的意圖一點不遮掩。所謂狼子野心，真是赤裸裸不過。丹麥對此立即還擊，做法不是指桑罵槐，而是由外長直接在社交網貼文，反擊萬斯：「我們不欣賞這種語氣，這不是對盟友說話的態度。」丹麥總統也回敬特朗普把格陵蘭納進口袋的言論，美國與丹麥的關係緊張了。