笑看天下：島民只想做格陵蘭人

「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」。美國總統特朗普揚言，不排除以軍事奪取丹麥自治領土格陵蘭。美國副總統萬斯上月到訪格陵蘭的美軍基地，語氣充滿挑釁，期間批評丹麥喺保護格陵蘭安全上做得不足，藉機稱美國可提供更多保護。

萬斯的惹火言論，翌日引來數百名示威者到美國駐丹麥大使館示威，憤怒的群眾高呼「格陵蘭是非賣品」，多人揮舞格陵蘭旗要求「美國滾蛋」！並嘲諷美國政府如幼稚園。丹麥前外相兼聯合國大會前主席呂克托夫特，更現身喊話，指必須把議題帶到聯合國，料大多數國家願加入譴責，反對美國對格陵蘭有侵略行為，呼籲各人永不言棄，贏得集會人士熱烈掌聲。

萬斯除指摘丹麥未撥出足夠資源，以保護格陵蘭及美軍基地，又指中俄等國家對該區的礦產與北極航道深感興趣，預告華府將投入更多資源至格陵蘭，包括海軍艦艇與軍用破冰船，強調有需要確保美國領導北極地區，否則將讓他國有機可乘填補空缺。阿哥，這不是賊喊捉賊是甚麼？對格陵蘭流晒口水嘅明明係美國，又借中俄來過橋！若真要扯到中國，或許格陵蘭島民有九成是黃種皮膚的因紐特人，佢哋反而不抗拒與中國合作發展經濟。其前總理克雷斯特曾稱，中國的參與對格陵蘭有益。正是這原因，遂有中國企業曾計劃參與興建格陵蘭機場及開發稀土等，卻受到美國阻攔，迫使丹麥政府叫停。可見島民對中國的好感甚於美國多矣！

目前，從格陵蘭島民要求「美國滾蛋」，相信大多數因紐特人不想做美國人，亦未必想做丹麥人。美國想染指，他們也許更傾向獨立，只做格陵蘭人！侵侵會尊重島民的抉擇嗎？