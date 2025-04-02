冰鑑春秋：被看破手腳的特朗普

俄烏停火談判陷入僵局？特朗普近日罕見表達對普京的不滿，公開對普京最近批評烏克蘭總統澤連斯基的可信度等言論，感到「非常生氣」和「惱火」。甚至威脅，如果與俄方無法就停止在烏克蘭的流血衝突達成協議，並且認定是俄羅斯的責任，美國將對所有來自俄羅斯的石油徵收「二級關稅」。但一如既往的善變，特朗普很快又改口說：「我與普京交情很好」，「如果他做正確的事情，那我的憤怒很快就會消散。」

對比他對澤連斯基可能試圖退出美烏礦產協議的警告：「如果他這麼做，他將面臨大麻煩，非常大的麻煩。」顯示特朗普開始對達成俄烏停火逐步失去信心，更糟的是，他完全被普京看破了手腳。

身為一個精明商人，特朗普當然很清楚，在談判時不威脅對方則已，一旦決定威脅對方，那就必須打到要害，迫使對手不得不慎重考慮可能的後果。而萬一被對手看出自己是虛聲恫嚇，那麼很快就會陷入進退兩難的窘境。現在的特朗普，正掉入自己設下的陷阱。

普京深知特朗普亟欲達成俄烏停火，以向世界吹噓他有別於拜登的高明手腕，既然你急我就不急，如此才能最大擴張談判所能獲得的利益。而就在此時，特朗普居然拿出對俄國石油加徵「二級關稅」這種毫無作用的威懾，等同告訴普京，特朗普手中的王牌已經打完。「You don't have the cards」的處境落到了特朗普頭上。

正因看穿了特朗普，俄方才提出「美俄雙方合作開採稀土」這種看似誠心合作，實則嘲諷的提議；事情發展至此，顯然談判主導權由俄方掌握，起初看來氣勢如虹的特朗普已左支右絀，而烏克蘭與澤連斯基的地位，就更加不堪聞問了。