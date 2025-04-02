橫眉冷看：美國勢必亂作一團

特朗普重掌白宮之後，會想方設法，長期霸着茅坑不走，他這種想法、做法，其實早已有迹可尋。早在上一任期間，他就曾公開說，很羨慕某些國家的領導人，可以長時期執政。不過，或許當時他自覺羽翼未豐，故上述說話只是以打趣的形式表達，即使有「司馬昭之心」，還未敢讓路人皆見。到去年競選期間，特朗普又語帶曖昧，對部分不熱衷投票的共和黨支持者喊話，請他們出來投票，他說：你們只需投這一次，以後就不必再投了。其時，本欄已經提出警告，侵侵此言，是話中有話，他一旦當選，很可能尋求永續執政。近日特朗普在一個訪問中，清楚向節目主持人稱，自己想第三度當總統，為怕對方不相信，還強調這是認真的，絕非說笑。