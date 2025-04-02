龍吟虎嘯：稍安勿躁與頭撞南牆

美國總統特朗普果然發怒，對俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基同時發出恫嚇，如果在4月20日前未能遵守「停火協議」，將對俄羅斯石油徵收25%至50%的二級關稅。特朗普還警告澤連斯基，如果拒絕新版美烏礦產協議，會遇到大問題，「將有大麻煩」。

特朗普認為自己能「文王一怒而安天下」，大發脾氣、施加壓力就能令普京懼怕，實在很幼稚可笑的「老小孩」，何況他的甚麼「石油二級制裁」與早已實施多時的拜登政府的「極限制裁」相比較，有個屁用！至於澤連斯基嘛，特朗普還不知今時今日要對他「另眼看待」，此君已經破罐破摔，擺爛成性，沒啥可怕的了，加上又有歐洲支持他打下去，他何不博一鋪？特朗普要想擺平他已不容易了。

有歐洲大力支持，又被美國欺壓太甚、無情拋棄，澤連斯基就一定想打下去，不顧任何後果的打下去。對澤連斯基而言，亡於俄羅斯和亡於美國，都是亡；亡於俄羅斯他還能多少賺取「抗擊俄寇，保衞國家」的「英雄之名」；而亡於特朗普的「敲詐」，算是甚麼東西？演員出身的澤連斯基早已演盡人間悲喜劇，這筆帳他會「算」。

特朗普發怒，對普京不會有啥影響；特朗普恫嚇「二級制裁」之時，又趕緊把氣氛往緩和方向拉，他表示普京知道他很生氣，但自己與普京關係很好，若對方做正確的事，不愉快情緒會很快消失，他和普京也計劃短期內再次溝通。誰都能看出，這是特朗普先硬後軟也。

已居主動、穩操勝券的莫斯科則是「會心一笑」。普京總統新聞秘書連消帶打地說，特朗普稱「對普京發怒」的說法缺乏實證支撐，俄羅斯會持續與美國合作，致力構建雙邊關係，普京對與特朗普接觸持開放態度，若有必要，雙方會迅速安排通話。這番哄「老小孩」之談，可用四個字概括：「稍安勿躁」。現在最關心局勢又「䟴䟴腳」的是歐洲，歐洲最希望美俄商談、特朗普大計趁早破滅，讓他「頭撞南牆」也。