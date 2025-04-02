火炭謀殺案 1刀手在泰落網

【本報訊】今年3月16日在火炭穗禾路發生的一宗謀殺案，一名有黑幫背景的姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的男子遭兩刀手狂斬致死，執法部門經調查後拘捕兩男一女，當中包括幕後策劃襲擊的黑幫姓黃父子（76歲及47歲），以及案中「睇水仔」的28歲護士女友，相信她協助男友潛逃及存心誤導警員；至於刀手在內等人則在逃。

據了解，其中一名有紋身的刀手，日前在泰國芭堤雅落網。據泰國傳媒報道，被捕刀手於案發當日搭乘飛機潛逃泰國，並於深夜近11時半到埗。泰國當局接獲香港執法部門及國際刑警通報後，隨即撤銷該男子的居留許可及展開通緝追捕，未幾發現該男子與泰國女友居於芭堤雅一間出租屋，至上周四（3月27日）上午11時把他拘捕並扣留調查。

消息指，姓譚死者曾為荃灣和勝和黑幫成員，近年「過底」14K跟隨北角「肥標」，並且活躍於火炭。案發當日下午5時許，他獨自途經火炭麗禾里近穗禾路交界，突遭兩刀手斬至重傷昏迷，他其後被送院搶救，至同日傍晚6時08分不治，相信是失血過多致死。