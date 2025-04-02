村屋改裝種大麻 檢值500萬植物成品

按成長速度分區 男主腦女農被拘 執法部門根據線報，前日搗破打鼓嶺一個大麻種植場，並揭發毒販不但精心改裝村屋房間，利用太陽燈等設備栽種大麻，更按照它們的成長速度劃分區域悉心打理。警員經初步點算後，檢獲總值逾500萬元的懷疑大麻植物及大麻花成品，若然順利種植，該批植物料可年產值逾2,000萬元的毒品。行動中，一名男主腦及一名女農夫被捕，他們將被起訴相關罪名，案件於今日提堂。

執法部門根據情報及經調查後，於前日派員突擊搜查坪洋村一幢3層高、總面積超過2,000呎的村屋，並於屋內一樓及二樓發現5個經改裝的房間，房間放滿以成長速度劃分擺放位置的大麻植物，分別設置幼苗區、成長區及熟成區。同時，房間內安裝了一系統培植大麻用的裝備及設施，例如強力太陽燈、遮光布、隔熱棉及肥料等。

料可年產逾2000萬元毒品 警員在村屋內共檢獲669棵、共重約21公斤的大麻植物，以及約5公斤大麻花收成品，估計總值約530萬元。根據估算，該批植物料可生長出大約90公斤大麻成品，總市值超過2,000萬元。執法部門經初步調查後，以涉嫌「栽植大麻植物」及「販運危險藥物」，拘捕屋內一名43歲本地女農夫；另一邊廂，警員在元朗區以相同罪名，拘捕一名42歲本地男主腦。被捕人士俱報稱無業，已被扣留調查，他們稍後將會被落案起訴相關罪名，案件將於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。

調查人員指行動已瓦解該販毒集團，並拘捕主腦及骨幹成員，相信該大麻場在未有任何收割產品流入市場前已被連根拔起。

此外，警員曾在現場觀察，發現毒販要接駁大量電線，以提供電力予太陽燈等設備使用，此舉很容易令屋內的電力超出最高負荷，引致漏電及火災風險，從而波及周邊鄰居。執法部門對毒販的自私行為予以嚴厲譴責，呼籲市民如發現居住環境附近傳出不尋常氣味，例如濃烈的青草味；或懷疑任何場所曾被用作販運或儲存毒品，應盡快作出舉報。