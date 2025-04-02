Tesla攔腰撼的士 乘客淪炮彈人 車Cam曝光

【本報訊】社交網昨日流傳一段撞車的「車Cam」短片，片中顯示一輛的士被一輛Tesla電動車攔腰猛撼，的士後座男乘客疑沒有繫穩安全帶而慘變炮彈飛人，由左邊座椅直接飛起，頭部撞向右邊車窗，再跌坐車廂地上。意外後，該男乘客抱頭不斷呻吟，又撫摸額頭及臉部狀甚痛苦。的士司機亦轉過頭詢問乘客「有冇事」，隨後向的士電台求助及報案。

其後該網民在影片的貼文發忠告，「各位鍾意唔攬安全帶嘅朋友，記得每次坐車，無論坐前座定後座，都要攬安全帶呀！就算你部車啱晒，都有盲毛亂×咁衝㗎！」

未戴安全帶 賠償額勢減 事發於上周四（3月27日）凌晨4時許，一輛Tesla電動車沿黃泥涌道往跑馬地方向行駛，當駛至摩理臣山道交界，攔腰撞向一輛沿摩理臣山道往體育道方向行駛之的士左邊車身，並把的士推至右邊欄杆後始告停下，的士左邊車頭及車身均嚴重損毀。姓張（47歲）Tesla司機、姓顧（56歲）的士司機及一名姓黎（47歲）的士乘客，分別扭傷手及前額和右邊臉部流血送院。據了解，黃泥涌道往跑馬地方向地下寫有「停」線，不排除有人沒有停車肇禍。

的士後座安全帶法例早於2001年1月1日起生效，如市民所乘坐之的士後座設有安全帶，必須佩戴。任何乘客如被發現乘坐裝有安全帶的座位而未有佩戴，可處最高刑罰為罰款5,000元及監禁3個月。另外，如遭遇交通意外而乘客未有佩戴安全帶，遇事乘客會因「共分疏忽」而被減少賠償額。