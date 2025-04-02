調查：63％中學生感沮喪 自言對未來無期望

壓力滿求助無門 促教導應對支援 香港中學生自覺壓力及情緒超出負荷，且遇困求助無門。啟勵扶青會昨日公布調查逾千名中學生的《青年精神健康狀況調查》結果，發現逾兩成受訪中學生表示壓力及情緒超出負荷，逾三成表示在遇到精神健康挑戰時未能找到求助渠道，反映青少年需要更多精神健康相關支援。調查更發現，高達63%受訪學生稱自己對未來沒有期望，參與調查的機構代表認為，青少年是社會的未來，期望透過適當的支援及教導，讓中小學生學習有效應對壓力，建立正向思維。

有保險公司連同啟勵扶青會於去年9月至今年1月期間，訪問了1,273名年齡介乎13歲至18歲的香港中學生，發現受訪的青少年在精神健康和情緒管理方面正面臨重大挑戰。

情緒受困女生比男生多5% 調查結果指，接近22%受訪學生缺乏自信，認為自己甚麼都做不好，自稱「對比喜歡的，對自己不喜歡的地方更多」；有23%受訪學生表示自身壓力及情緒超負荷正承受壓力及情緒困擾，當中女學生感到壓力及情緒困擾的比例比男學生多5%。

另有高達32%受訪學生表示在感到沮喪或不知所措時，未能找到合適的求助渠道；以及約25%受訪學生表示沒有朋友或值得信賴的朋輩。團體認為，這些數據反映青少年面對精神健康挑戰時，往往容易感到孤立無援，凸顯了加強青少年精神健康支援服務的迫切性。

團體冀推廣「朋輩互撐」文化 參與調查的機構與啟勵扶青會舉辦訓練課程，教導中學生認識及照顧自己、學習如何應對精神健康、壓力等挑戰，以及朋輩支援技巧。過去一年，約80名中學生成功獲取培訓證書，團體冀藉此推廣「朋輩互撐」文化。