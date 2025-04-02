醫健：健康在您手：黃伯伯的攝影世界

人面對疾病時，最煎熬的除了是症狀帶來的身體不適，還有病情的變化與未知所帶來的負面情緒及壓力。若是晚期病患，更讓患者及家庭感到措手不及，要忙於應對各種檢查、治療、生活及照顧難題。此時此刻，人生除了養病，還可以有甚麼可能性呢？

年屆八旬 患癌不減熱情 聖雅各福群會賽馬會安寧頌 「安‧好」居家寧養服務的服務使用者黃伯伯，年輕時已是一位攝影發燒友，曾走訪不同的地方拍攝。如今他已年屆八旬，近年亦患上癌症，但患病並無阻他對攝影的熱情，平日要使用拐杖的他，在攝影時會視相機為心靈的「拐杖」，扶持着自己。

即使體力減弱，黃伯伯還堅持每年拍攝花展，更不時與家人和義工外出拍攝，尋找生活趣味。平時在街上，他也會主動觀察周邊事物，拍下令自己觸動的畫面；就算在家中休養，他亦時常用電腦回顧及檢討自己的作品。

正向心理學家芭芭拉‧弗雷德里克森提出，正向情緒有助身心健康，提高抗逆能力，幫助面對生活中的挑戰。黃伯伯正向地面對癌症所帶來的痛苦，用熱愛的事獲取心靈的力量，印證了即使生命步向晚晴，仍存在不同可能性，活出自我。

為了讓黃伯伯的人生更圓滿，賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務將於2025年5月1日至10日在灣仔莊士敦道181號大有廣場舉辦「圓滿‧乾生的內心攝影世界」展覽，分享他的作品及故事，歡迎各位親臨展覽，感受黃伯伯的攝影世界。如欲查詢展覽及服務詳情，請致電3596 7241。

聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務註冊社工 李佩怡

聖雅各福群會