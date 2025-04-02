迎清明出入境高峰期 郭俊峯巡口岸為前線打氣

【本報訊】清明節期間（3日至6日）是出入境高峰期，入境處預計期間會有逾450萬人次出入香港，陸路口岸出境高峰期約為清明節當日（4日），而入境高峰期約為下周日（6日），入境處處長郭俊峯昨日到機場及港珠澳大橋管制站，了解兩個管制站應對清明節假期出入境人流高峰的準備工作，同時為管制站人員打氣。另外，自前日起，入境處調整了智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，毋須預先登記便可在各管制站使用e-道服務。

加開櫃台通道疏導人流車流 入境處預計，清明節期間會有約458萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，經各陸路邊境管制站進出香港的人次預計約有391萬。陸路出境較為繁忙的是清明節當日，出境人次約56.1萬，而入境高峰期的入境人次會有約60.8萬。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，彈性調配人手，屆時會加開檢查櫃台及通道，以疏導人流及車流。

入境處又指，羅湖管制站、落馬洲支綫管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23.1萬、21.1萬及14.9萬人次出入境。該處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。