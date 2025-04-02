東呼即應：拗柴敷藥變全身紅腫 讀者東呼即應訴噩夢

過敏發炎留院一周 醫生籲慎用跌打酒 藥物敏感不止吃的藥物，亂敷藥膏、捽跌打酒的後果亦可以很嚴重。有讀者向《東呼即應》申訴，早前因「拗柴」扭傷右腳，看跌打中醫敷藥，豈料皮膚敏感現紅腫，及後抽取皮膚組織檢查確診患上「海綿狀皮膚炎」，需做手術縫針，醫療費用盛惠8萬大元。皮膚及性病科專科醫生指，膏藥多數含多種成分，或致過敏，建議一出現紅腫等反應，須立即求診及接受治療。

痕癢難眠 出門受冷眼 讀者Yoyo在今年2月初右腳「拗柴」，遂到將軍澳一間中醫館求診。醫師建議她每隔數天敷藥一次，但她在敷第二次後發現腳部皮膚紅腫及痕癢，醫師得悉後並沒即時停藥。Yoyo第3次敷藥後，紅疹迅速遍布全身，甚至出現水泡，晚上癢得徹夜難眠。她更說因此受途人歧視，「真的很難受。」

手術縫針 療費近8萬 Yoyo轉看皮膚科醫生，獲告知是中藥引發全身急性皮膚炎，並需緊急住院治療，期間每日需接受3次抗敏針及塗抹大量類固醇藥膏，以及每日定時吃抗敏藥。她更因此要進行小手術，局部麻醉下切取兩塊皮膚化驗，傷口縫了數針。

她最終住院一星期，但出院後仍需覆診、洗傷口及進行物理治療，但因皮膚敏感導致腳部水泡嚴重，無法即時接受物理治療，令腳傷惡化，整個療程加起來花了近8萬元，直指治療過程對身體和精神構成很大的折磨。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，「海綿狀皮膚炎」屬接觸性敏感性皮膚炎，常由藥物或外敷物品引起，舉例中醫藥和跌打酒通常混合有多種成分，有些人可能對其中的成分敏感，導致皮膚紅腫、脫皮、起水泡等症狀，而西藥藥膏等也可能引發類似過敏反應，但整體發病率不算高。

陳提醒市民，若在治療期間發現皮膚紅腫、滲水或出現水泡等情況，應立即停用相關藥物，並使用清水徹底清洗患處。如情況嚴重，病人應盡快求醫，或需處方類固醇藥膏及抗敏藥物進行治療。

第2次敷藥 紅腫起水泡 第3次敷藥 全身布紅疹 東呼即應、功夫茶爆料熱線