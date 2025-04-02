控煙傳下半年加辣 售私煙或囚7年

【本報訊】政府控煙措施將進一步加辣，消息指，政府最快月底公布去年中宣布的「控煙十招」相關措施，包括修例建議加強管有及販運走私香煙罰則，將現時買賣、管有私煙的最高罰款由罰款100萬增至200萬元，一旦罪成，入獄兩年亦會加至囚7年。而旅客若攜帶超過19支免稅煙入境，建議的定額罰款將由現時2,000元倍升至5,000元。