控煙傳下半年加辣 售私煙或囚7年
【本報訊】政府控煙措施將進一步加辣，消息指，政府最快月底公布去年中宣布的「控煙十招」相關措施，包括修例建議加強管有及販運走私香煙罰則，將現時買賣、管有私煙的最高罰款由罰款100萬增至200萬元，一旦罪成，入獄兩年亦會加至囚7年。而旅客若攜帶超過19支免稅煙入境，建議的定額罰款將由現時2,000元倍升至5,000元。
消息指，政府新一批控煙建議包括加強販運及管有私煙罰則、增加稅後煙的識別標籤，並訂定規管電子煙的時間表，及增加更多禁煙公共空間等。部分措施經公布之後，最快會於下半年生效。
現時入境人士只能攜帶19支或以下免稅煙，違例便處以定額罰款2,000元，新建議會將罰款倍增至5,000元，違例者還要繳納應繳稅款的5倍款項。電子煙方面，當局擬自明年第二季禁止管有電子煙等，首先會限制在公開場合不得吸食電子煙。
醫院體育館擴禁煙區
另外，禁止吸煙的範圍亦會繼續增加，包括醫院、體育館甚至文化藝術中心等均會劃定門外禁煙區。
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