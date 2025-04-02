迪士尼年內償清貸款 政府指毋須注資

【本報訊】香港迪士尼樂園轉虧為盈。立法會經濟發展事務委員會昨討論樂園最新進展報告，有議員關注樂園的擴建計劃是否需政府注資；亦有議員關注樂園何時能歸還尚餘四成的貸款，當局指擴建毋須政府額外注資，樂園今年內能還清貸款，其後盈利會用作樂園的自資園區。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利按年增加13.99億元，至23.23億元。她指樂園今年將開幕20周年，6月起會有一系列新節目，當局又會和主題公園合作推進擴展餘下的項目。樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，本財政年度的人客比率為40%本地、38%內地、22%其他，首5位其他客源市場為菲律賓、台灣、泰國、日本及新加坡。

有議員指政府曾表示會在適當時候出售股份，關注政府是否計劃出售。羅淑佩重申，該樂園是本港重要基建，政府保持大股東的地位是「重要」，能夠主導參與及投入主題公園發展。

另一議員周文港關注擴建計劃詳情，以及未來主題公園未來會否在深圳宣傳。羅淑佩指其中一個擴建園區由發展基金支付，另一個由主題公園盈利支付，政府毋須額外注資。莫偉庭表示，樂園無意在立法會申請更多資金，又指大灣區旅客令主題公園盈利增長，會繼續宣傳。現時政府財政壓力大，議員陳勇關注樂園何時能歸還尚餘四成的貸款，或在財政上支持旅業。羅淑佩指樂園在本年內會償還，至於其後樂園的盈利，股東及政府均同意用作發展新園區。

度假區捐20萬張門票 另外，樂園現正開展「快樂傳遞：香港迪士尼樂園20周年門票捐贈」計劃，度假區將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士，邀請他們投入香港迪士尼的全年慶祝奇妙派對，合資格團體可透過官方網頁申請。