會見市民計劃 西貢3區議員零處理個案

【本報訊】新一屆區議會設有履職監察制度，指引中訂明區議員要參加「會見市民計劃」，安排每周當值接見市民。有電台報道指出，翻查西貢區區議會工作報告，發現在32名區議員中，有3人在過去一年沒有處理過任何市民個案，15人處理少於3宗個案。當局昨指為使市民更善用「會見市民計劃」服務，將在各區增設「流動會客室」，區議員輪流在地區開街站接受市民投訴或查詢。

指受傷入院天氣差少出席 市民前日起可在各區民政事務處查閱區議員提交的工作報告，有電台報道統計發現地區委員會界別的張展鵬及將軍澳南直選的黃遠康，分別當值4及3次，無處理市民個案；委任議員邱少雄只當值一次，他解釋在6月至11月因受傷入院未能出席活動。

相關報道引述張展鵬回應稱，印象中去年多次當值時天氣都較差，又指他擔任全職區議員，經不同途徑接觸居民，不一定要透過會見市民計劃接觸。他又指去年共處理逾千宗市民個案，工作全面，相信不影響市民對他觀感；黃遠康則回應稱，他主要服務將軍澳南，但「會見市民計劃」的地點在西貢市，選區居民不會專程入西貢，加上計劃逢星期三晚上進行，亦未必方便市民參與。

民政及青年事務局局長麥美娟昨出席一個活動時，除表明將會用新方法在各區增設「流動會客室」外，被問到區議員工作報告為何不放上網、市民亦不能用手機拍攝；她回應指各區民政處有提供報告影印服務，亦按政府一般提供影印文件服務的收費，又強調今屆區議會加入履職監察機制，區議員要交代接觸市民統計數字，是史無前例。

對於部分區議員的工作報告內容，被指相似度高，她指很多區議員開設聯合辦事處，以組合形式服務市民，強調區議員不是單打獨鬥，是發揮團隊精神，令服務更到位。