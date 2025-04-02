褪女客內褲 露出自己陰莖 按摩技師非禮罪成

【本報訊】一名內地女大學生於前年光顧油麻地一間按摩店期間睡着，醒來後驚見自己內褲遭褪下，技師更露出勃起的陰莖。涉案按摩技師否認一項企圖強姦罪受審，案件昨在高院審結。陪審團退庭商議約兩小時後，以5比2大比數裁定被告企圖強姦罪罪名不成立，但一致裁定被告非禮罪成，法官下令他還押至今日再作求情和判刑。

現年45歲被告錢平，報稱任職按摩技師。他否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。X當時21歲，在廣州一間大學讀書。控方開案陳詞指，2023年6月24日，X來港旅遊，翌日晚上11時許，X欲按摩，輾轉抵達涉案按摩店，價錢為一小時198元。X曾經在按摩期間睡着，之後她決定「加鐘」一小時。

甩企圖強姦罪 控方指，6月26日凌晨2時許，X伏在按摩床上時，突然感到遭重物壓着身，起身發現內褲等被褪至膝頭位置。而被告亦在附近，褲子脫下至膝頭，露出勃起的下體。X見狀覺得「好驚」，即時報案。被告在警誡下承認曾提供按摩服務，但否認曾發生任何事。控方稱，若非X及時醒來，強姦便會發生。案件編號：HCCC 217/2024