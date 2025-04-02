出勤警員一身裝備 反被徒手撻落地

城大飯堂睇片爆衝突 本周一上午，一名千禧後躁男在香港城市大學飯堂觀看影片期間，懷疑發出頗大聲浪，一名女子勸其收細音量時遇襲及偷去銀包，另一男職員制止時同告受傷。警員趕至在圖書館追截，糾纏間一名男警更被「撻生魚」倒地失威，最後躁男被「出椒」制服及涉7宗罪被捕。事件中，包括3名警員在內共6人受傷，當中5人需送院治理。

本周一上午約10時半，一名身穿白色衫、深色褲男子，在九龍塘香港城市大學飯堂內，疑因觀看影片時聲浪過大造成滋擾，一名姓黃（39歲）女子上前勸止。

躁男發難襲勸阻女子 共6傷 詎料，男子突然發難，出拳及擸起一張椅子施襲，並偷去黃女內有約970元現金及信用卡的銀包。在場一名姓胡（57歲）男職員見狀隨即阻止，結果遭人出手打傷，混亂間，躁男伺機逃離飯堂。

警員接報趕至，於圖書館截獲該名男子，惟他情緒激動拒絕合作，不但毀壞一名男警的隨身攝錄機，並且出手襲擊另外兩名男警。有現場片段顯示，躁男似乎孔武有力，與兩男警糾纏時未落下風，期間更把一名男警「撻生魚」般摔倒地上。另一男警見狀，隨即取出胡椒噴劑向躁男兜面噴射。躁男中椒後隨即轉身逃走，最後被尾隨追截的警員合力制服，鎖上手銬後押走，其衣服更被扯爛。

執法部門經初步調查後，以涉嫌傷人、普通襲擊、盜竊、阻礙警務人員執行職務、刑事毀壞、襲擊警務人員及拒捕共7宗罪，拘捕該名姓王（23歲）男子，並在其身上起回贓物。事件中，黃女及胡男分別手及鼻受傷，另外3名男警分別胸口痛、頭及臉痛以及手指受傷，其中5人需由救護車送往明愛醫院治理。至於另一名遇襲的姓夏（21歲）男子，因沒有表面傷痕毋須送院。據了解，王男與黃女及胡男並不相識。

終拘捕 網民諷老鼠拉龜可笑 不少網民看畢有關片段後均議論紛紛，直言「手無寸鐵嘅一個人，竟然要出動到兩位警員」、「用美式執法，兩秒就搞掂啦！好過畀啲人話你哋唔掂啦！」、「平時捉一條友起碼要6、7個差佬先搞掂，兩個太少啦」、「好似細路仔咁！你唔好走！你話唔走就唔走呀？一個手無寸鐵！兩個一身裝備！經過長期特別訓練嘅精英分子！好似老鼠拉龜咁！真係幾搞笑！」、「識唔識，有兩個人，一個攻上面，一個攻下面拉佢隻腳，等個犯失平衡，一瞓低就好捉」。