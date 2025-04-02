規管方案 學會促交專業人士認證簡樸房

【本報訊】港府就規管「簡樸房」的最新建議方案近日出爐，有學會就新方案中部分技術細節提出意見。香港測量師學會昨日表示，對政府最新的「簡樸房」認證方案表示關注，建議參與認證工作人士應由熟悉《建築物條例》的專業人士進行；以及就有關認證人士的紀律行動及處分設立專責機制，處理對認證專業人士的投訴及紀律行動。

測量師學會表示，原則上支持政府改善基層住屋條件的目標，但就新建議方案中部分技術細節有所意見。學會認為，目前市場上具資格的專業人士人數充足，足以應付認證需求，毋須為增加人手而降低專業門檻，建議「簡樸房」認證工作應由熟悉《建築物條例》的專業人士進行。而本港熟悉《建築物條例》的專業人士主要包括認可人士（AP）、註冊結構工程師（RSE）和註冊檢驗人員（RI），這些人士受《建築物條例》嚴格規管，負責樓宇安全檢驗和認證。

學會又稱，現行認證人士相關的專業機構及註冊局人手及資源有限，難以應付未來因新制度而增加的紀律調查及處分工作，若涉及高昂訴訟費用，將嚴重影響已非常有限的財政資源，有機會影響「簡樸房」的監管系統。

籲設專責機制處理投訴 學會建議政府在新法例中就有關認證人士的紀律行動及處分設立專責機制，而非將有關投訴轉介予相關專業機構及註冊局，以確保有效監管。

就新建議方案中窗戶最低面積僅0.1平方米的標準，以「簡樸房」的最低面積計算，比例僅為1/80，學會認為此比例遠低於《建築物條例》對一般住宅的1/16標準，難以確保基本通風、採光及消防救援需求，學會重申應參照學會此前建議的0.4平方米。