房協兩資助屋推售 峻然搶手
【本報訊】香港房屋協會最新推出的資助出售房屋「聚然」及「峻然」於昨日開始接受申請。由早上起已有市民陸續到房協位於大坑的交表處遞交領取申請表，大部分人均表示較心儀位於觀塘安達臣道的「峻然」，有「廿四孝」母親更指已為兒子準備好數十萬元首期「上車」。截至昨日下午5時，房協合共收到接近1,200份申請表。
位於大坑的房協辦事處外，昨早8時半起已設置了收集箱，供市民遞交申請表，早上有數人交表。有市民計劃購買「峻然」，她指是為了還是租樓一族的兒子交表，亦已為兒子準備好數十萬元的首期，希望兒子日後自行供樓，有能力後再償還。也有與女兒同住的母親表示，因為輪候公屋3年仍未能上樓，希望碰碰運氣直接抽樓，她亦同樣希望購買「峻然」，相信交通配套會在落成後陸續改善。
共設1604單位 最平230.7萬
位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，合共提供1,604個單位，於昨日至4月14日接受申請。兩個項目的售價約為市值七折，「聚然」售價介乎230.7萬元至547.1萬元，平均實用呎價為8,260元；而「峻然」售價介乎249.7萬元至636.7萬元，平均呎價為8,960元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：