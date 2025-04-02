房協兩資助屋推售 峻然搶手

【本報訊】香港房屋協會最新推出的資助出售房屋「聚然」及「峻然」於昨日開始接受申請。由早上起已有市民陸續到房協位於大坑的交表處遞交領取申請表，大部分人均表示較心儀位於觀塘安達臣道的「峻然」，有「廿四孝」母親更指已為兒子準備好數十萬元首期「上車」。截至昨日下午5時，房協合共收到接近1,200份申請表。

位於大坑的房協辦事處外，昨早8時半起已設置了收集箱，供市民遞交申請表，早上有數人交表。有市民計劃購買「峻然」，她指是為了還是租樓一族的兒子交表，亦已為兒子準備好數十萬元的首期，希望兒子日後自行供樓，有能力後再償還。也有與女兒同住的母親表示，因為輪候公屋3年仍未能上樓，希望碰碰運氣直接抽樓，她亦同樣希望購買「峻然」，相信交通配套會在落成後陸續改善。