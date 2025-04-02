高山道社區客廳啟用 惠500劏房戶

【本報訊】九龍城區有不少劏房戶，區內繼土瓜灣和紅磡社區客廳後，面積約4,600平方呎的高山道社區客廳昨啟用，預料可以為至少500個劏房戶提供服務，每年服務8萬人次，使用者可享受狹窄居所之外的延展空間，改善生活質素的同時，又可以提升幸福感。有劏房戶指該社區客廳較接近居所，故將會較多使用相關設施。

出席啟用儀式的政府官員指高山道社區客廳由「社區關愛協會」、「九龍婦女聯會」及「九龍社團聯會社會服務基金」共同營運，是繼土瓜灣社區客廳和深水埗社區客廳後，第3個旗艦項目，又指高山道社區客廳附近有許多學校，不但是家長送小朋友上學之後的聚腳點，閒暇時亦可以來社區客廳聊聊天，加上之紅磡社區客廳和土瓜灣社區客廳，估計可服務區內1,500個劏房戶，全年服務約23萬人次。

設遊戲角洗衣區 因應社會各界的反應非常正面，扶貧委員會剛通過關愛基金撥款支持推出太子社區客廳和深水埗東社區客廳及馬頭角社區客廳3個新項目，預計可以在今年內推出，屆時全港合共9間社區客廳，預計可服務4,000個劏房戶，全年服務人士超過61萬。

劏房戶溫女士與丈夫、6歲長女與兩歲幼子蝸居於土瓜灣一間面積250平呎的劏房，月租一萬元，已輪候公屋7年半。她指已居住劏房6年，由於只得一房，一家4口要擠在一起就寢，煮食尤其不便。她指有使用區內其他的社區客廳，但高山道社區客廳較接近居所之餘，使用人數亦相對較少，通常女兒放學後就會前往社區客廳，讓小朋友使用遊戲角玩耍及溫習功課，自己則利用內裏的設施洗衫乾衣，她說最喜歡社區客廳安排的煮食活動，兼且可學習廚藝。