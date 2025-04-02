旅客手緊 零售銷貨額跌13％驚人

【本報訊】零售業寒冬如近日天氣一樣冷，最新公布的2月零售業總銷貨值臨時估計僅294億元，按年大縮13%，跌幅較1月擴大。零售管理協會主席謝邱安儀表示，2月份數字跌幅驚人，並解釋去年2月為農曆新年檔期，較多港人會辦年貨，而今年檔期則提早在1月，高基數環境下出現巨大差距。但她指現時生意環境變化不大，3月跌幅有望收窄，但未必反映市道向好。

零售業總銷貨價值在今年2月已連跌12個月。謝邱安儀昨日在電台節目表示，除了農曆新年檔期差異，今年較多港人外遊，以及訪港旅客消費力非常弱，導致2月零售表現未如理想。她續指，由於生意環境變化不大，相信3月零售業總銷貨價值會收窄，最多亦只會微升，主要由於去年復活節假期由3月29日開始，「外遊效應」下當月零售數據開始步入谷底，出現低基數效應。

業界靠推優惠「吊命」 協會預期，今年在業界大力加強推廣、推出多項折扣優惠後，零售業仍「頂得住」，數據跌幅有望收窄。協會又預料4月市道將較淡靜，「是令零售商擔憂的月份」。至於上月有連串大型盛事在港舉行，謝邱安儀指出，盛事一般只能帶動當區人流，能否刺激整個零售業，要視乎是否做到每區都舉行盛事，但又認為有人流總好過無。